Гримасы украинства: полковник СБУ причислил к святыням не поруганную Лавру, а сатанинские заведения
Украинские политики позорят своим внешним видом знаковые для украинской государственности «святые институты».
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В ходе интервью была затронута тема дресс-кода украинских депутатов в Верховной раде, в частности то, что они приходят на заседание в футболках.
«Это вообще позорит самое святая святых украинской государственности. Это ужас, когда приходят в футболках, ужас, когда приходят без носков. Так нельзя туда пускать», – считает укро-полковник.
Он отметил, что в ООН поступают строго, и охрана пропускает только тех, кто соблюдает установленный дресс-код.
«А тут довели до того, что в здание Минобороны на начальном этапе в шортах начали ходить. Военные как увидели, в шоке там все были. Потом мы, общественный совет, подсказали – потом вывесили там дресс-код, чтобы уже приходили как нормальные. А то в шортах приходят в святая святых, в генеральный штаб. Это же неуважение», – трепался Стариков.
