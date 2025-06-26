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Украина выйдет из войны сильнее в военном плане.

Об этом научный сотрудник Института исследований внешней политики Майкл Сесайр заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, скорее всего, выйдет из этой войны не без потерь, но в военном отношении она будет чрезвычайно сильной и способной к сопротивлению. Она развивает свою собственную волю и, скорее всего, так будет и в обозримом будущем при самых вероятных сценариях», – трепался Сесайр.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор напомнил, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский «гордо» отверг первый вариант ресурсной сделки, а ВСУ «три года удерживают позиции».