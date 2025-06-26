Глобалисты лепят Украине имидж «военной супердержавы»

Елена Острякова.  
26.06.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина выйдет из войны сильнее в военном плане.

Об этом научный сотрудник Института исследований внешней политики Майкл Сесайр заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выйдет из войны сильнее в военном плане. Об этом научный сотрудник Института исследований...

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«Украина, скорее всего, выйдет из этой войны не без потерь, но в военном отношении она будет чрезвычайно сильной и способной к сопротивлению. Она развивает свою собственную волю и, скорее всего, так будет и в обозримом будущем при самых вероятных сценариях», – трепался Сесайр.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор напомнил, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский «гордо» отверг первый вариант ресурсной сделки, а ВСУ «три года удерживают позиции».

«У Украины есть своя воля особенно в отношении оружия. 40% оружия, которое украинцы используют на поле боя сегодня, производится на украинских заводах, 30% – в США, 30% – в Европе. 40% это намного больше, чем было в начале. Оборонная промышленность была значительно расширена. Это не только беспилотники, но и артиллерия, и техника. Поэтому украинцы могут сказать «нет», у них есть своя воля», – сочинял Тейлор.

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