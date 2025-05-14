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В пространстве интернета «царит полный беспредел», представляющий собой серьёзную опасность для «европейской демократии».

Об этом говорили участники Варшавского форума по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боты или автоматизированные операции не имеют права на свободу слова, это очевидно. Но в целом в европейских странах есть довольно чёткие подходы. У всех разная история. Германия принимает, в соответствии со своей Конституцией, определённые решения в отношении определённых партий. Контекст имеет значение, это важно! Таким образом, конституционные положения отличаются. Европейская конвенция о правах человека чётко предусматривает возможность ограничения определённых свобод для безопасности и защиты интересов других людей и т.д.», – вещала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Её молдавский коллега, вице-премьер правительства Майи Санду Михаил Попшой очень воодушевился на этот счёт.

«Основополагающий принцип демократической системы: один человек – один голос. Я регулярно общаюсь онлайн и вижу, как много фейковых аккаунтов, ботов и прочего, что подрывает демократию в интернете. Нельзя не задаться вопросом, как мы допустили, что этот основополагающий принцип полностью утратил свой смысл в интернете, где у одного человека потенциально может быть тысячи, если не миллионы цифровых личностей. Пока в интернете царит полный беспредел, и другие игроки могут вмешиваться в дебаты, особенно в странах, где нет таких институтов, как в США. Мы бы хотели себе такие институты, как Верховный суд США, американские СМИ или американское гражданское общество», – лицемерил молдавский румын.

Он подчеркнул, что в мире очень мало стран с такими «мощными институтами».