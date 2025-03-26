Главарь полукриминального Косово провел параллель между Украиной и Талибаном

Елена Острякова.  
26.03.2025 14:42
  (Мск) , Москва
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Балканы, Война, Вооруженные силы, Дзен, Косово, США, Украина


США должны были предоставить Украине столько же оружия, сколько Талибану в 80-е годы прошлого века.

Об этом «премьер» Косово Альбин Курти заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему от имени президента Латвии Эдгара Ринкевича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны были предоставить Украине столько же оружия, сколько Талибану в 80-е годы прошлого...

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«Я думаю, что Украине следовало предоставить оборудование лучше, больше амуниции и военную технику, чтобы они могли сражаться и победить. Я думаю, что за эти три года можно было сделать еще больше. Украина должна была стать местом борьбы, битвы где превосходство западной демократической военной силы должно было проявить себя. Я помню, как в начале 80-х годов талибы в Афганистане получали оружие от США, чтобы выдворить Советский Союз. Теперь Украина должна выгнать РФ со своей территории. Я не сравниваю, я просто говорю, что очень важно получить современное оружие против России. Даже ужасная военизированная организация Талибан четыре десятилетия назад получали много американского оборудования и оружия для борьбы с СССР», – сказал Курти.

Он поделился намерением как можно скорее вступить в НАТО, что бы «заставить Сербию дважды подумать, прежде чем нападать», и раскритиковал Запад за недостаточную поддержку сербской оппозиции, которая должна поменять власть в Белграде на такую, которая признает Косово.

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