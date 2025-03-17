Оливер Галич. На фото - Даниел Симич с русскими бойцами во время визита на Донбасс.

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Марш прославления легионеров СС в Риге противоречит ценностям, на которых был основан Европейский Союз.

Об этом в интервью ПолитНавигатору заявил председатель Союза журналистов Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Даниел Симич.

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Насколько проведение в Риге марша, прославляющего СС – организацию, которую Нюрнбергский трибунал признал преступной, – соответствует основоположным документам Европейского Союза, куда больше 20 лет входит Латвия?

Совершенно очевидно, что это полностью противоречит всему, что в принципе проповедует ЕС, который часто на высоком дипломатическом уровне выражает недовольство теми странами, которые не являются его членами. При этом в непосредственном соседстве с Боснией и Герцеговиной (БиГ), то есть в Хорватии, которая является членом ЕС, выстроена система, основанная на традициях союзника Гитлера и Муссолини. Речь о Независимой державе Хорватия (НДХ), существовавшей с начала и до конца Второй Мировой войны. В частности, хорваты во время войны 1991-1995 годов снесли почти все антифашистские памятники. Прежде всего, потому, что это были памятники антифашистской борьбы сербского народа. Так что, если чествование нацистов и местных коллаборационистов способствует формированию новой, «европейской и демократической» ориентации народов бывшей социалистической части Европы, их принятию их в «семью цивилизованных народов», что подразумевает ненависть и ужесточение отношения к России на национальном уровне, то ЕС – не против.

Связан ли всплеск неонацизма в странах Балтии с тем, что в период между двумя мировыми войнами Литва, Латвия и Эстония были фашистскими этнократическими диктатурами?

Я считаю, что это единственно правильное объяснение данного явления. У всех наций существуют определенные стратегические ориентации, то есть политические установки и ориентации прошлого, которые относятся к сфере коллективного бессознательного. Кто союзники, кто враги, и т.д. Как и упомянутые выше хорваты, литовцы, латыши и эстонцы просто перешли на сторону победителей, войдя в состав СССР. Денацификация этих народов проводилась совсем не так, как с немцами. Немцам не только запретили использовать свастику как нацистский символ, но и изменили предыдущий флаг Германии. Хорватам, – опять же, пример из нашего региона, – не запрещена «шахматная доска» на государственном флаге, символ, под которым они совершили геноцид сербов. В коммунистической Югославии был сделан шаг к построению «братства и единства», где даже сами разговоры об ​​участии хорватов на стороне держав «Оси» были запрещены – потому что Тито был хорватом. Вину за коллаборационизм возложили на абстрактных «отечественных предателей», «прислужников фашизма» и так далее. А это сохранило в народе традицию его фашистского прошлого и воспоминания о том, кто был врагом. В Прибалтике ситуация точно такая же.

Почему на Западе закрывают глаза на то, что вооружённые формирования Украины строятся на основе наследия нацистских организаций?