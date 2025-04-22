«Германия начала мобилизацию ВПК – и сдулась. Как и многие евространы» – львовский нацист
Вооружённый конфликт Европы с Россией уже перешёл из гипотетической стадии в состояние вероятности.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В целом нет [Европа не готова полностью мобилизоваться]. Отдельные страны, наши географические соседи, это понимают, чувствуют и готовятся. Некоторые, совершив первичные усилия, как Германия, поняла, насколько далеко зашла их деморализация, демилитаризация и уничтожение промышленной базы.
И даже приняв определённые политические решения, даже выделив определённые деньги, они видят, что не могут за короткое время преодолеть отставание в производстве главных типов вооружений.
Даже артиллерийские снаряды – сегодня Германия не может выйти на уровень производства 155 мм даже на уровень 30-40 тыс. в месяц. А северокорейцы, китайцы и русские могут и по 100 тыс. в месяц производить. Это и характеризует остроту момента для Европы», – рассуждал Михальчишин.
«Для них это тоже холодный душ, такая ледяная ванна реализма, и политики, которые за национальный интерес, пытаются что-то быстро сделать. Или закупить на мировых рынках боеприпасы, которых не хватает, но хотя бы как-то подготовиться к вероятному вооружённому конфликту. Я уже говорю не о гипотетическом, а о вероятном вооружённом конфликте с Россией, и если почитать прессу европейских стран, во многих из них уже об этом говорят открыто.
Отдельные страны готовятся и наращивают возможности, а Европа в целом, как и ЕС, кроме декларативных решений, не в состоянии совершить много практических шагов, потому что это в полномочиях национальных правительств государств», – сокрушался бандеровец.
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