Вооружённый конфликт Европы с Россией уже перешёл из гипотетической стадии в состояние вероятности.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом нет [Европа не готова полностью мобилизоваться]. Отдельные страны, наши географические соседи, это понимают, чувствуют и готовятся. Некоторые, совершив первичные усилия, как Германия, поняла, насколько далеко зашла их деморализация, демилитаризация и уничтожение промышленной базы.

И даже приняв определённые политические решения, даже выделив определённые деньги, они видят, что не могут за короткое время преодолеть отставание в производстве главных типов вооружений.

Даже артиллерийские снаряды – сегодня Германия не может выйти на уровень производства 155 мм даже на уровень 30-40 тыс. в месяц. А северокорейцы, китайцы и русские могут и по 100 тыс. в месяц производить. Это и характеризует остроту момента для Европы», – рассуждал Михальчишин.