Канцлер германии Фридрих Мерц – идеологический гитлеровец, который до сих пор думает о покорении всей Европы.

Об этом на «Форуме будущего 2025» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно Мерц зашёлся в угаре в одной из своих речей, и сказал, что нужно Россию остановить, «Мы опять сделаем Германию военной силой номер один в Европе». Я не знаю, понимал ли он, что в этом контексте означает слово «опять». Но он потом добавил, что Россия на Украине не остановится и будет завоевывать всю Европу. Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии, которой нужны были территории, чтобы получить доступ к природным богатствам, а большинство людей определенных этнических норм и форм, они просто уничтожали. И вот он пытается о нас думать, исходя из этих своих генетических инстинктивных оценок и планов», – сказал Лавров.

Он напомнил, что СВО ведётся не за территории, а ради людей, «предки которых столетиями жили на этих землях, создавали там города», и которых постмайданная власть объявила нелюдями.