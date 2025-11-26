Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

strong>Запад не сможет вытеснить Россию из Донбасса, но авиация НАТО может отрезать Крым от России ударами с воздуха.

Об этом в рамках дискуссии, организованной признанной в России нежелательной организацией «Атлантический совет» заявил бывший командующий вооружённых сил США в Европе Филипп Бридлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

