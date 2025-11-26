Генерал США: Авиация НАТО может сделать Крым абсолютно непригодным для жизни и вернуть Украине

Анатолий Лапин.  
26.11.2025 10:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 529
 
Война, Дзен, Крым, НАТО, Россия, США, Сюжет дня, Украина


strong>Запад не сможет вытеснить Россию из Донбасса, но авиация НАТО может отрезать Крым от России ударами с воздуха.

Об этом в рамках дискуссии, организованной признанной в России нежелательной организацией «Атлантический совет» заявил бывший командующий вооружённых сил США в Европе Филипп Бридлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не верю, что мы когда-нибудь вытесним Россию из Донбасса в нынешних политических условиях, здесь нет такой воли.

Но я верю, что было бы намного проще использовать западную авиацию, чтобы сделать Крым абсолютно непригодным для жизни, разрушить мост, и убедиться, что он больше никогда не будет функционировать, а затем отрезать сухопутный мост вдоль западной или юго-восточной части Украины и снова сделать Крым украинским. Вот так», – заявил Бридлав.

