Генерал СБУ признал, что все госизмены на Украине «шьют белыми нитками»

У обвинений в госизмене на Украине «нет будущего», фактически все эти дела – натянутые и беззаконные, хотя, «возможно, на сегодняшний момент это правильно».

Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда речь шла о Медведчуке – он в Крыму качал или воду, или нефть, или газ, искали какие-то дела, я говорил – осудите его до 4 лет за незаконную вырубку леса в Закарпатье. Я за два дня могу выписать и подозрение, и обвинительный вывод. Что вы ищете какой-то Крым, какие-то политические моменты. А потом, когда он будет сидеть в тюрьме… Я же осознаю факты и понимаю, как выглядит доказательная база. «Нет, ну так неинтересно». В экономику никто не хочет лезть, в том числе, и сегодня, потому что можно выйти на самих себя. Я не о следствии, а о власти. Поэтому прицепить измену Родине за то, что распространяют российские нарративы на ТВ – так эти нарративы распространяются на улице, всюду! Если в России сказали «солнце взошло», и я сказал «солнце взошло», то я что – повторил российский нарратив? Для одного это нарратив, для другого нет. Но у этих дел нет будущего, даже если осудят кого-то заочно. Есть люди, которых я очень не уважаю, но считаю, что у них натянутые дела относительно «измены Родине путём предоставления помощи иностранному государству и проведения подрывной деятельности против Украины», – рассказал Вовк.