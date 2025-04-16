Генерал Решетников: Прекратить любую поддержку украинства за государственный счёт

Максим Столяров.  
16.04.2025 17:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если вопрос популяризации всего украинского полностью переложить на частные инициативы без какой-либо государственной поддержки, народ очень быстро теряет к этому интерес.

Об этом говорили участник СВО, подполковник Алексей Селиванов и генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если вопрос популяризации всего украинского полностью переложить на частные инициативы без какой-либо государственной поддержки,...

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«Конечно, возможно [возвращение к русскому], мы же не говорим, что это будет единовременный акт. Приняли решение, с завтрашнего дня вы русские… Это, конечно, процесс. Так же, как и был процесс, когда создавали политическую нацию украинцы, так же сейчас надо серьёзно работать на возвращение к русским историческим корням, к общим корням. Это большая работа.

Но, прежде всего, надо перестать за государственный счёт популяризировать идею украинства, украинского якобы литературного языка, создание каких-то украинских школ, курсов и т.д. Это не наша задача. Если кто-то хочет, пусть создаёт местные кружки за свой счёт и продолжает учить этот язык», – сказал Решетников.

Алексей Селиванов полностью поддержал собеседника.

«Именно так было в ДНР и ЛНР, когда из соображений политкорректности после провозглашения ЛДНР украинский везде сравняли в правах с русским, русский официальный, украинский государственный.

И востребованность украинского языка, изучения «мовы», литературы, украинства – его не было практически. То есть какие-то учительницы пытались выступать, чтобы им оставили часы, потому что они этому учились, но народу это было неинтересно.

И такой же процесс идёт в Запорожской и Херсонской областях, на освобождённых территориях. Пожалуйста, учите. Но если это не навязывать государственной силой, то народу это, получается, неинтересно», – рассказал Селиванов.

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