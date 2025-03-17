Генерал НАТО выдвинул ряд нереализуемых условий России

Анатолий Лапин.  
17.03.2025 13:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не сможет добить от Росиии того, что декларирует публично.

Об этом в эфире UATV заявил бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет добить от Росиии того, что декларирует публично. Об этом в эфире...

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На вопрос телеведущего, что он считает «справедливым окончанием войны», генерал выдвинул ряд нереализуемых пунктов:

«Это будет вывод российских войск из Донбасса и Крыма. Вы вернете им военно-морскую базу в Севастополе. Они вернут всех похищенных детей, отчитаются за всех раненых или пропавших без вести людей. Они выплатят репарации и передадут в Международный уголовный суд тех, кто обвиняется в международных военных преступлениях».

Ведущий предположил, что это вряд ли случится.

«Это? Это вряд ли случится. И это очень печально, – грустит Кларк.

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