Генерал НАТО выдвинул ряд нереализуемых условий России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не сможет добить от Росиии того, что декларирует публично.

Об этом в эфире UATV заявил бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

На вопрос телеведущего, что он считает «справедливым окончанием войны», генерал выдвинул ряд нереализуемых пунктов:

«Это будет вывод российских войск из Донбасса и Крыма. Вы вернете им военно-морскую базу в Севастополе. Они вернут всех похищенных детей, отчитаются за всех раненых или пропавших без вести людей. Они выплатят репарации и передадут в Международный уголовный суд тех, кто обвиняется в международных военных преступлениях».

Ведущий предположил, что это вряд ли случится.