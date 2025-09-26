Россия не станет атаковать США традиционными видами вооружений.

Об этом в эфире львовского телеканала НТН заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реальный такой сценарий. Я не думаю, что будет какая-то атака с помощью войск. Русские прекрасно понимают, что когда они пойдут куда-то танками, так эти танки могут просто быть сожжены теми же F-35 или F16», – рассуждал пропагандист.

Он считает, что ВС РФ задействуют дроны, кибератаки, диверсии на море, «возможно, какие-то удары в непосредственной близости к Соединенным Штатам».

«Что-то там такое сделать, на что США не смогут ответить – и покажут, что они и есть бумажный тигр. Вы понимаете, что Путин Трампу этого бумажного тигра не сможет простить все последующие годы, что это такая обида? Вы слышали, как Песков говорил: «Мы не тигр, мы медведь. А медведь не может быть бумажным».

А чего быть не может? Мы знаем с вами, что медведь может быть цветочным, не только бумажным», – пытается иронизировать Портников.