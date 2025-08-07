Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в Гагаузии в последние недели стала темой широкого международного обсуждения.

Вынесение обвинительного приговора в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул, приговорённой к семи годам тюремного заключения, вызвало волну протестов и недовольства как в самой автономии, так и за её пределами.

Все на улицы?

Гагаузия, как автономия в составе Республики Молдова, всегда была территорией с особым политическим климатом, где вопросы местного самоуправления, борьбы за власть и независимость от центральных властей занимают ключевое место. Однако происходящее сегодня выходит за рамки привычной политической борьбы.

Одним из самых ярких признаков нарастающего напряжения стала волна протестов, охватившая как Кишинёв, так и Комрат. Тысячи людей выходят на улицы, выражая протест против приговора Евгении Гуцул, а также против политического давления со стороны центральной власти.

Акции протеста проходят теперь ежедневно, и это, по всей видимости, не просто всплеск недовольства, а начало долгосрочной политической тенденции. Протесты приобретают массовый характер, что может привести к дальнейшему усилению социального и политического напряжения в регионе.

Народное собрание Гагаузии, недавно собравшееся на экстренное заседание, не скрывает своего недовольства решением суда. Заявления членов НСГ ясно дают понять, что они не признают приговор в отношении Гуцул. Более того, представительная власть региона нацелена на активную работу с международными институтами, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации.

Эти заявления сопровождаются угрозами обращения к международным структурам, что привлекает внимание западных политиков и дипломатов, аккредитованных в Молдове.

Трое выборов подряд, включая башканские?

Дополнительную сложность ситуации придаёт тот факт, что башкан Гагаузии, находясь в тюрьме, по сути не может исполнять свои обязанности. Согласно закону, если глава Гагаузии по состоянию здоровья или другим объективным причинам не способен исполнять свои функции, временное исполнение обязанностей возлагается на первого заместителя председателя Исполнительного комитета.

Новые выборы главы автономии должны быть проведены не позднее чем через три месяца после образования вакансии. Однако, учитывая, что нынешний состав Народного собрания в значительной степени поддерживает исполнительную власть — команду Гуцул, маловероятно, что в ближайшее время будет принято решение о назначении досрочных выборов.

Важно отметить, что в ноябре в Гагаузии состоятся очередные выборы в Народное собрание. Их результаты могут стать поворотными для всей автономии. От того, какие политические силы окажутся в новом составе НСГ, во многом будет зависеть дальнейшее направление развития региона. Это будет не только борьба за власть, но и важное столкновение между различными центрами влияния — как внутри Гагаузии, так и на уровне всей Молдовы.

Центральные власти в лице PAS (презрительно прозванной в народе «жёлтыми» за доминирующий цвет своего брендинга), уже активно работают над усилением своего влияния в регионе. Процесс контроля и кооптации местных политиков и руководителей идёт полным ходом.

Активны НПО и прозападные СМИ, критикующие команду башкана и акцентирующие внимание на проблемах исполнительной власти. В последние месяцы на первый план выходят не только обвинения против Евгении Гуцул, но и в адрес спикера НСГ Дмитрия Константинова и других политических фигур, связанных с командой Илана Шора.

Паритет на региональном поле

Этот конфликт многослоен. В нём участвуют администрации Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт, которые контролируются политиками, открыто противостоящими башкану и её союзникам. Сложившаяся политическая ситуация в Гагаузии представляет собой своеобразный паритет сил.

С одной стороны — команда Илана Шора, контролирующая исполнительную власть и НСГ, с другой — три крупнейших города с экономическим и административным весом, чьё руководство идёт против команды Шора.

Конфликт может получить новое развитие в контексте парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Эти выборы могут стать поворотным моментом, который изменит политическую картину Молдовы и окажет прямое влияние на Гагаузию.

В случае победы оппозиции влияние PAS в регионе может значительно ослабнуть, что приведёт к изменениям в политическом и экономическом положении автономии. Большая часть населения Молдовы готова к переменам, намерена прийти на избирательные участки и проголосовать за изменения.

Тем не менее, в международной политике ничего не происходит без учёта интересов крупных игроков. Европейские структуры, скорее всего, продолжат вмешательство во внутренние процессы Молдовы, стремясь оказать давление на различные стороны. Не исключено, что они будут использовать компромат и шантаж для достижения политических целей.

Если PAS проиграет, западные «партнёры» могут прекратить финансирование этой партии. Вопрос лишь в том, кого из оппозиции они выберут в качестве следующей мишени, чтобы шантажом заставить работать на себя. Не стоит сомневаться: «плох» тот молдавский политик, за которым не числится тонна компромата.

Таким образом, основные точки над «i» в политической ситуации Гагаузии будут расставлены только после парламентских выборов 28 сентября. Как бы ни сложилась ситуация, изменения в политической конфигурации страны неизбежны — и они окажут прямое влияние на дальнейшее развитие событий в Гагаузии.