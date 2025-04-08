Формула безопасности на Чёрном море полностью исключает существование киевского режима – офицер флота

Катя Добрина.  
08.04.2025 16:42
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чёрному морю нужно вернуть статус зоны безопасного мореплавания, как это было после Второй Мировой войны. Этому способствует начавшийся диалог США-РФ, но противится киевский режим.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чёрному морю нужно вернуть статус зоны безопасного мореплавания, как это было после Второй Мировой...

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«Контроль за ситуацией нами как осуществлялся, так и осуществляется. Может быть, в некоторой степени наши возможности изменились, мягко говоря, но в радиотехническом плане мы контролируем надводную часть, мы знаем, что находится в воздухе, мы способны контролировать всё судоходство на поверхности и в значительной мере контролируем то, что находится под водой.

Поэтому санитарная зона в должна выглядеть в том качестве, что не должно находиться каких-то посторонних военных сил. Чёрное море очень маленькое, особенно с точки зрения применения современных типов оружия.

И в этой связи нужно вернуться к принципам, которые существовали до 2014 года, когда и Турция, как один из основных игроков, и мы, плюс другие страны тоже разделяли эти взгляды, что мы можем силами черноморских государств осуществлять контроль над происходящим и обеспечивать безопасность. Я думаю, так и будет. Мы обойдёмся без каких-либо сил», – подчеркнул эксперт.

При доброй воле и взаимопонимании причерноморских стран – вполне по силам сделать Чёрное море зоной мира, как это было после Второй Мировой войны.

«Поэтому вернуться к той ситуации с точки зрения отсутствия напряжённости – вполне реально. Главное – взаимопонимание. С учётом потепления российско-американских отношений, препятствие на сегодняшний день – это прекращение деятельности киевского режима в том «зеленковском» исполнении, которое есть на сегодняшний день», – заключил Горбачёв.

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