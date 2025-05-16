Европа втягивает Трампа в войну, ожидая возвращения демократов – Колесниченко

В Стамбуле параллельно переговорам по украинскому кризису проходила встреча руководителей МИД стран НАТО, где вновь обсуждалось членство Украины в этой организации. Это означает, что вопрос не сдвинулся с места – Европа тянет время, надеясь на возвращение демократов к власти в США.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал экс-нардеп, политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём наша задача? Не дать объединиться коллективному Западу и Америке, для чего мы ведём сложную игру на противоречиях. Если они объединятся, будет непросто. Но это не означает, что мы проиграем. Однако зачем создавать трудности, когда их можно переиграть? Тем более на нас смотрят страны АТР, страны БРИКС, страны ШОС, страны Глобального Юга. Поэтому мы публично демонстрируем согласие вести переговоры, но всегда говорим о самом главном — о первопричине: не Украина нас интересует, Украина — это составная часть войны против России. Благо тот же Трамп, тот же Рубио уже официально признали, что Украина — это прокси, и виноваты в войне США, предыдущая администрация Байдена. Раз они это признали, давайте устранять причину, а не искать её в Российской Федерации. Мы готовы к перемирию, готовы прекратить огонь. Но чтобы это была не передышка, и после опять начать воевать, — для этого нужны соглашения», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, с американской стороной определённо есть неформальный контакт и договорённости.