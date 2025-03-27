США и Европа вполне могут организовать нормальное проведение выборов на Украине, чтобы новые власти могли подписать соглашение о нейтралитете и денацификации.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войны бы не было, если бы не мы. Без нашей помощи, поддержки, подстрекательства и поощрения не было бы войны против России на Украине, давайте будем честны. Мы управляем ситуацией, с точки зрения русских. Они ждут или, по крайней мере, надеются, что Трамп придёт к власти, сменит режим и создаст новое правительство, временное правительство до проведения выборов, думаю, это то, чего ждут русские. И у нас есть организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая может контролировать эти выборы, чтобы они были честными и свободными. И создать новое правительство, которое затем сможет подписать соглашение о нейтралитете государства и денацификации. Западу нужно отнестись к этому серьёзно, я не знаю, почему мы не относимся к этому серьёзно», – сказал Макгрегор