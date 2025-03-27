Европа потакает нацистскому беспределу на Украине – полковник США

Максим Столяров.  
27.03.2025 08:57
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Нацизм, Политика, США, Украина


США и Европа вполне могут организовать нормальное проведение выборов на Украине, чтобы новые власти могли подписать соглашение о нейтралитете и денацификации.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Европа вполне могут организовать нормальное проведение выборов на Украине, чтобы новые власти...

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«Войны бы не было, если бы не мы. Без нашей помощи, поддержки, подстрекательства и поощрения не было бы войны против России на Украине, давайте будем честны. Мы управляем ситуацией, с точки зрения русских. Они ждут или, по крайней мере, надеются, что Трамп придёт к власти, сменит режим и создаст новое правительство, временное правительство до проведения выборов, думаю, это то, чего ждут русские.

И у нас есть организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая может контролировать эти выборы, чтобы они были честными и свободными. И создать новое правительство, которое затем сможет подписать соглашение о нейтралитете государства и денацификации. Западу нужно отнестись к этому серьёзно, я не знаю, почему мы не относимся к этому серьёзно», – сказал Макгрегор

«Было бы здорово, если бы европейцы вмешались и добились проведение выборов на Украине и формирование нового правительства. Сейчас они препятствуют этому и, честно говоря, помогают поддерживать этот нацистский беспредел, хотя этого не должно быть», – добавил американец.

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