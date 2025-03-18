Европа – последнее прибежище глобалистов: США уходят вслед за БРИКС – Чадаев
США вынуждены примкнуть к бунту против глобалистского мира, поскольку внегосударственные финансовые структуры разрушают саму конфедерацию.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Происходящее сегодня – бунт крупных государств против глобалистского миропорядка, который. вообще сам институт государства ставит под сомнение. И на фрондере этого бунта – Россия. За ней, соответственно, большие страны БРИКС. Но главный парадокс, что одним из участников этого бунта рано или поздно станут США.
Потому что для США, как государства, этот внегосударственный миропорядок, где всем рулят не официальные институты власти, а какие-то невнятные активистские сети и какие-то финансовые структуры, которые их содержат, представляют такую же угрозу, как и для всех нас», – подчеркнул он.
В этом контексте победа Трампа на выборах – закономерный итог этого трёхлетнего противостояния. Та сторона была хороша в риторике, кидала красивые лозунги, но по сути, это диктат меньшинства, что было одинаково в условных Мичигане, Пекине, Москве и Севастополе.
«Просто, сейчас это всё всплыло на поверхность. И мы говорим «коллективный Запад», но коллектива больше нет, коллектив развалился. Вернее, есть два разных коллектива. Один – за мир, состоящий из государств, где лидеры стран договариваются с друг с другом. А какую-нибудь Каю Каллас даже не пускают на порог и не принимают, потому что, кто это? Какую страну она представляет? Она прилетает в Вашингтон и улетает несолоно хлебавши, ни с кем не встретившись.
И среди тех, кто пытается как-то сохранить умирающий старый глобалисткий миропорядок, все лидеры крупных европейских стран – и Макрон, и Стармер, и Мерц. Они цепляются за эту систему, но я считаю, что в конце прошлого года она, по большому счёту, уже приказала долго жить. Это уже вопрос времени, когда это действительно увидит весь мир», – заключил Чадаев.
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