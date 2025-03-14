Европа крайне обеспокоена ростом украинской преступности

Вадим Москаленко.  
14.03.2025 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Криминал, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина


Из-за большого количества ветеранов войны и тотальной нищеты, уголовная преступность будет только расти, и  затронет Европу.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за большого количества ветеранов войны и тотальной нищеты, уголовная преступность будет только расти, и ...

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«Я боюсь, что такая практика [заказных убийств] будет только набирать обороты. Тем более, если гипотетически представить, что война закончилась, сотни тысяч мужчин, для которых мир в черно-белом свете, которые с легкостью применяли оружие на войне, у которых нет тормозов в отношении не убить, и абсолютное отсутствие перспективы», – сказал Золотарев.

«И поэтому такой разгул криминала, когда все это будет сбиваться в группировки. Это станет такой характерной чертой Украины.

Более того, это еще и интернационализируется. В Европе уже нервничают на этот счет, чтобы не заполучить еще и украинскую этническую преступность. Поэтому перспективы в этом плане у нас нерадостные», – добавил политолог.

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