Есть сценарий, при котором войска коалиции будут воевать за Украину – британский полковник

Анатолий Лапин.  
06.03.2025 10:51
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Франция


Европа не может позволить России полностью занять всю Украину, поэтому не исключен вариант, при котором европейские страны отправят войска для участия в боевых действиях на стороне Киева.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не может позволить России полностью занять всю Украину, поэтому не исключен вариант, при...

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«Если будет объявлено о прекращении огня, то да, безусловно, средства ПВО коалиции будут сбивать любые российские ракеты, беспилотники или самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство Украины. Что касается поддержки Украины западными странами, то если не будет объявлено прекращение огня, то это нужно будет учитывать. Потому что если не будет прекращения огня и боевые действия продолжатся, то я думаю, что коалиция НАТО должна пересмотреть свою поддержку Украины.

На Западе и в Европе ясно понимают, что мы не можем позволить России полностью захватить Украину. Так что есть сценарий, и это худший сценарий, при котором британским и французским войскам возможно придется быть на земле, чтобы поддержать Украину в борьбе с Россией, а истребители будут в воздухе. Я бы добавил, что это худший сценарий. Но если будет объявлено прекращение огня, то средства ПВО коалиции, безусловно, собьют любые ракеты, выпущенные по Украине», – заявил Бреттон-Гордон.

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