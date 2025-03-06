Есть сценарий, при котором войска коалиции будут воевать за Украину – британский полковник

Европа не может позволить России полностью занять всю Украину, поэтому не исключен вариант, при котором европейские страны отправят войска для участия в боевых действиях на стороне Киева.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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