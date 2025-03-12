«Если в Румынии проглотят насилие над демократией, Майя Санду пойдёт по беспределу»

В Молдове в начале текущего года на треть выросли тарифы на энергоносители, потянув за собой подорожание продовольствия, промтоваров, медицинских услуг. Эксперты называют это повышение шоковым – в цены в стране и ранее были для многих непосильными. На фоне обнищания населения, сокращения промышленного производства и рабочих мест власти повышают жалованье чиновникам, пристраивают в госструктуры бывших сотрудников НПО, оставшихся без американского финансирования. В Кишиневе, например, открывается бюро по связям с Европарламентом.

Правящая команда продолжает провозглашать лозунги о несбыточной евроинтеграции, усиливает антироссийскую риторику, выступает в европейской «партии войны». На что рассчитывает антинародная власть, идущая в этом году на очередные парламентские выборы? Об этом «ПолитНавигатор» говорил с публицистом, автором сетевого проекта «Междуречье – terriтoрия доверия» Сергеем Ткачом.

ПолитНавигатор: В Молдове идет активная подготовка к парламентским выборам. Похоже, что правящая команда серьезно настроена сохранить власть. Глава страны Майя Санду уже проводит встречи с зарубежной диаспорой, которую использовали для фальсификации президентских выборов 2024 года. Какие достижения – в экономике, во внешней и внутренней политике – власть предъявит избирателям внутри Молдовы? Есть ли такие достижения? Может быть, выборы в Молдове при помощи Запада хотят провести по сценарию вроде румынского?

Сергей Ткач: Да, власть говорит о достижениях в области экономики, внутренней и внешней политики. Но на поверку эти «достижения» являются пшиком. Например, повышение пенсий. Действительно, пенсии с 2021 года значительно выросли. Министр социального обеспечения Алексей Бузу говорит, что в 2024 году «средняя пенсия по возрасту после индексации составила 3926 леев, что на 90% больше, чем по состоянию на 1 января 2021 года». Но мы знаем, что стоимость хлеба, газа, электроэнергии росли более высокими темпами. И сам тот факт, что многие люди нуждаются в компенсациях, чтобы оплатить коммунальные услуги, говорит о неблагополучии. Если у вас средняя пенсия 3926 леев, а счет за газ составляет 3500 лей, то разве это достижение? Про экономику даже не хочется говорить, так как оценки экспертов неутешительные. Остается внешняя политика. Здесь за успех выдают работу по вступлению в ЕС, а также внешнее финансирование. Сейчас фанфарами встречают новость о кредите в 1,9 млрд евро. Часть этой суммы (около 400 млн евро) – грант, его будут осваивать чиновники. А вот кредиты придется возвращать гражданам. Молдова более чем за 30 лет взяла очень много кредитов. Долги есть, а где достижения? Села разрушены, промышленность, по сути, отсутствует, денег на выплату пенсий не хватает. Это порочная политика, которая только усиливает внешнюю зависимость и ведет к финансовой катастрофе. Ну, а теперь, как говорится, «вишенка на торте». Главная цель нынешней власти – вступление в ЕС. Но сегодня ЕС – это уже военное объединение, которое готовится вступить через какое-то время в войну с Россией. Так что участие в войне с Россией нашей страны – достойная цель? Нет, это безумие. Что касается сценария выборов. Если иметь в виду результаты выборов президента, о которых говорят, что они сфальсифицированы, то у власти и их покровителей в ЕС нет альтернативы. Им придется «редактировать» электоральный процесс. И если в Румынии «проглотят» насилие над демократией, то в Молдове тоже пойдут по беспределу.

Сергей Ткач

ПолитНавигатор: Нынешние отношения Молдовы с Россией, кажется, никогда не были хуже, чем сейчас. Кишинев во всех проблемах винит Кремль. Майя Санду вошла в европейский антитрамповский «батальон», как только американский президент заговорил о взаимодействии с Москвой по украинской проблеме. Чем это может обернуться для Молдовы?

Сергей Ткач: Эта политика приведет к разрушению РМ. Страну хотят использовать как расходный материал в противостоянии с Россией. И даже с новой администрацией США. Если России и США удастся договориться по поводу событий на Украине, Молдова проиграет. Не получится – результат будет тем же, только немного отсроченным по времени.

ПолитНавигатор: В последнее время был целый ряд событий, связанных с героизацией властью РМ нацистских преступников, перекраиванием истории Великой Отечественной войны. Тут и появление скандального учебника истории для старших классов, и отказ Кишинева награждать ветеранов единой для СНГ медалью к 80-летию Победы, и скандал с отменой песни «Катюша». Зачем это делается? Ведь большинство жителей страны искренне чтит память о войне?

Сергей Ткач: С одной стороны, цель – посеять в обществе раздор, столкнуть разные его сегменты. По формуле «разделяй и властвуй». С другой – власть хочет дискредитировать, маргинализировать тех, кто считает Победу в Великой Отечественной войне неувядаемым ратным и человеческим подвигом. Это реванш проигравших. Ну и главная цель – уничтожение молдавской нации и формирование мировоззрения людей, которые смогут стать частью румынского и – шире – европейского тоталитарно-либерального сообщества. Как можно людей, чтящих подвиг советского народа, отправить на войну с Россией? Для этого нужны люди с иным сознанием.

ПолитНавигатор: Нынешний год начался очень тяжело для Приднестровья, которое до сих пор сталкивается с последствиями газового кризиса. В Тирасполе считают, что Кишинев намеренно использовал этот кризис для нанесения максимального ущерба приднестровским жителям и экономике. К чему может привести дальнейшее давление на Тирасполь? Как вам кажется, насколько Приднестровье мобилизовалось в период кризиса, хватит ли ему сил справиться с новыми реалиями в энергетике? Преодолен ли энергокризис в самой Молдове?

Сергей Ткач: Думаю, давление на Тирасполь будет возрастать. Сейчас Кишинев требует убрать все КПП в Зоне безопасности. Завтра могут возникнуть новые требования. Энергокризис показал, что Приднестровье является очень зависимым от молдавских властей. Тирасполю приходится действовать весьма осмотрительно и вынужденно делать то, чего бы не хотелось. Но в какой-то момент, если команда Санду сохранит власть, Приднестровью могут предъявить жесткий ультиматум, потребовать полного подчинения. Действия властей региона в период кризиса были разумными и взвешенными, масштабной гуманитарной катастрофы удалось избежать. Но здесь не обошлось без помощи России. Самостоятельно Тирасполь не смог бы выйти из кризиса без тяжелых потерь. Но история не закончилась, ведь надо запустить все предприятия, выплачивать пенсии, зарплаты, вероятно, придется еще повышать тарифы. Без помощи Москвы Тирасполь не сможет удержать ситуацию под контролем. Безусловно, судьба региона зависит от развязки событий на Украине. Энергокризис в Молдове не преодолен. Он будет преодолен, когда страна сама будет обеспечивать себя дешевой электроэнергией. Но это произойдет нескоро, если произойдет вообще когда-нибудь. Экономическое развитие, подъем уровня жизни на основе более дорогой электроэнергии, приобретаемой на энергорынке ЕС, невозможны. Значит, экономика Молдовы будет окончательно разрушена. Нужно реально смотреть на вещи. Мы видим, что произошло с экономикой Германии без дешевых российских энергоресурсов.

ПолитНавигатор: Что можно сказать об эффективности оппозиционного блока «Альтернатива», который объявил о намерении взять власть на парламентских выборах в этом году? Долгожданная консолидация оппозиции оправдывает надежды?

Сергей Ткач: Думаю, о консолидации оппозиции говорить пока рано. То, что какие-то силы объединились и создали такой блок – позитивный момент. Но победа на выборах в принципе невозможна, если не сменить состав ЦИК, Конституционного суда, информационную политику, исключить административный ресурс, которым нынешняя власть злоупотребляет, а также если не поставить заслон фальсификациям за рубежом и во время голосования по почте. Пока в этом направлении ничего не делается. Почему тогда надо говорить об эффективности каких-то политических сил, победе на выборах? Мне кажется, что молдавские оппозиционные политики просто надеются, что с PAS расправится Москва или Вашингтон. Не этого ждут от оппозиции избиратели.

ПолитНавигатор: На днях молдавские карабинеры обучались разгону толпы и восстановлению общественного порядка. Власть что-то предчувствует? Возможен ли вариант, при котором силовикам пригодятся эти навыки?