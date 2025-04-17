ЕС и НАТО превратились в грязных торговцев русофобией – ирландский журналист

Максим Столяров.  
17.04.2025 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Полная противоречий и лишённая логики русофобская риторика официального Брюсселя направлена на поддержание несуществующей реальности, в которую уже слишком много вложено финансового и политического капитала.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил ирландский журналист Чей Боуз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полная противоречий и лишённая логики русофобская риторика официального Брюсселя направлена на поддержание несуществующей реальности,...

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«Все верят в «абсолютную правду», что это было «неспровоцированное нападение», что у России не было никаких причин нападать на самую большую армию в Европе», что Россия собирается напасть на Балканы, Эстонию и другие страны.

Почему-то российская армия не вторглась в эти три [прибалтийские] страны в первый же день, вместо того, чтобы напасть на «самую большую армию в мире», которая стоит на границе и говорит на русском.

Это не имеет какого-то логического, стратегического или политического смысла. Но эту воображаемую реальность нужно поддерживать, потому что в неё вложено столько политического и финансового капитала, а победа над Россией маловероятна», – сказал Боуз.

«Они говорят, что через пять лет Россия вторгнется к нам, а с другой стороны говорят, что Украина побеждает – «Россия даже не может захватить Украину». Это похоже на русофобию, это ощущение, что Россия придёт и съест наших детей, зажарит наших бабушек на барбекю, понимаете?

А с другой стороны – «они не могут перейти реку». Так что же это? Это продавцы страха. Они продают страх, потому что хотят, чтобы огромные оружейные компании зарабатывали деньги», – добавил журналист.

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