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Полная противоречий и лишённая логики русофобская риторика официального Брюсселя направлена на поддержание несуществующей реальности, в которую уже слишком много вложено финансового и политического капитала.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил ирландский журналист Чей Боуз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все верят в «абсолютную правду», что это было «неспровоцированное нападение», что у России не было никаких причин нападать на самую большую армию в Европе», что Россия собирается напасть на Балканы, Эстонию и другие страны. Почему-то российская армия не вторглась в эти три [прибалтийские] страны в первый же день, вместо того, чтобы напасть на «самую большую армию в мире», которая стоит на границе и говорит на русском. Это не имеет какого-то логического, стратегического или политического смысла. Но эту воображаемую реальность нужно поддерживать, потому что в неё вложено столько политического и финансового капитала, а победа над Россией маловероятна», – сказал Боуз.