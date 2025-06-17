Претензии США к Ирану сфальсифицированы.

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иранское ядерное оружие меня поражает. Оно такое же фальшивое, как и оружие массового поражения Саддама Хусейна, как и применения химического оружия Ассадом, как и все их лживые заявления о Каддафи в Ливии. Они используют ложь как оправдание для агрессивных действий. Для Ирана это ядерное оружие», – сказал Робертс.

Он признает, что смена режимов на Ближнем Востоке осуществлялась организациями, искусственно созданными ЦРУ, но считает, что США действовали в интересах Израиля, а не своих собственных.