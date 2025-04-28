Это война: России пора начинать охоту на украинских генералов – Кимаковский

До сих пор Россия воздерживалась от точечных ликвидаций украинского командования, однако Киев не собирается отказываться от террактов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом военные России и Украины были очень серьезно интегрированы. Они даже одни военные училища заканчивали. Вспомним, какое военное училище заканчивал главком ВСУ Сырский – он кремлевский курсант. И многие друг друга знали, я больше чем уверен, что многие знали, где друг друга квартира находится, семьями в какой-то степени дружили. И я так понимаю, что украинские спецслужбы используют именно как раз вот эту информацию для совершения террористических актов», – сказал Кимаковский.