«Это театр абсурда!» – Сделка Зеленского с Трампом вызвала критику депутатов в Верховной раде
Владимир Зеленский перед поездкой в США для заключения сделки относительно украинских недр должен был отчитаться перед Верховной радой, однако вместо этого офис президента готовит абсолютно непрозрачные договоренности, несущие риски.
Об этом заявили депутаты на заседании украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Игрались в пиар, а не играли в стратегию, думая о том, что с американцами можно будет сделать так, как и с украинским народом, пообещав одно, а сделав другое. Сегодня у нас совершенно другая картина. К сожалению, от нас хотят получить наши энергетические ресурсы, получить наши редкоземельные металлы, получить наши парты, но, к сожалению, мы снова здесь не видим гарантий», – возмутился экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.
Следующим выступил печально известный порошенковец Алексей Гончаренко.
«Может, вы покажете нам это соглашение, пан президент? Вы там о минералах под собственным каким-то участком земельным, под собственной виллой в Италии, которая записана на кого-то из вашей семьи, или чем вы распоряжаетесь в этой сделке? Или там украинцы ни к чему? Это – какой-то театр абсурда: как выходить здесь и рассказывать о «потужных» несокрушимых планах – наш президент первый, а как выйти и рассказать нам, что ты собираешься подписывать в Вашингтоне… Говорили: «нет гарантий безопасности-не будет соглашения», но и сейчас говорят: «Нет там никаких гарантий безопасности». Что тогда там есть, какие обязанности мы на себя берем?» – потребовал объяснений депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: