«Это смешно! Неудачница из крошечной страны пошла войной на непобедимую Россию» – ирландец о Кае Каллас
Затягивая конфликт на Украине, европейские политики делают только сильнее Россию и российскую армию.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил ирландский журналист Чей Боуз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас Каллас заявила, что Украина обеспечена на 2/3 потребностей против России в снарядах. Это просто смешно. У России, благодаря Советскому Союзу, есть целые города, которые производят артиллерийские снаряды, у них есть десятки доменных печей, которые работают круглосуточно, они могут отлить целый танк Т-90. В Великобритании есть одна доменная печь, и она принадлежит Китаю, они собираются её закрыть. А эти люди говорят о войне с Россией!
Нет никакой связи между стратегической или геостратегической реальностью и такими людьми, как Каллас. Она – неудачливый политик из самой маленькой страны в Европе, теперь возглавляет внешнюю политику и продолжает повторять мантру о том, что мы будем продолжать эскалацию», – сказал Боуз.
Он сравнил силы сторон.
«На Украине не осталось никого, кто хотел бы воевать. Недавно они объявили набор на военную службу от 18 до 24 лет, где им будут платить 24 тыс. долл. в месяц, и они пытаются сказать, что на эти деньги можно купить 15 тыс. чизбургеров, и эти парни сейчас гибнут на поле боя.
У России армия почти 1,4 млн. человек, у неё самый большой резерв ветеранов боевых действий в мире. Её армия – это, по сути, полностью добровольческая армия, и она превращается в очень боеспособную силу. И это не я говорю, а Каволи – европейский командующий НАТО.
Вы как военный должны понимать, что ничего не поможет, Россия не проиграет на поле боя, это невозможно. И со временем мастерство и мышечная память России будут только улучшаться»,– заключил журналист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: