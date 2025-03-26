«Это – дно»: Зе-Рада собирается только для утверждения повышения зарплат Зе-чиновникам

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Верховная рада Украины настолько обленилась, что собирается всего на 40 минут в день для повышения зарплат себе и подельникам.

Об этом в интервью Елене Курбановой заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно работы парламента. Знаете, я каждую неделю прихожу в парламент, и это выглядит – ну все, уже дно. Но каждый раз снизу стучат. Сегодня [25 марта] так же постучали. На прошлой неделе я там распинался на трибуне, рассказывал, что смотрите, имейте совесть, шесть вопросов повестки дня. Сделали выводы, приняли во внимание. Сегодня их было четыре», – жаловался Разумков.

Депутат подчеркнул, что из четырёх рассмотренных законопроектов – ни одного реально важного для страны. Зато снова подняли зарплаты чиновникам.