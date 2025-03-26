«Это – дно»: Зе-Рада собирается только для утверждения повышения зарплат Зе-чиновникам

Вадим Москаленко.  
26.03.2025 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Верховная рада Украины настолько обленилась, что собирается всего на 40 минут в день для повышения зарплат себе и подельникам.

Об этом в интервью Елене Курбановой заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада Украины настолько обленилась, что собирается всего на 40 минут в день для...

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«Относительно работы парламента. Знаете, я каждую неделю прихожу в парламент, и это выглядит – ну все, уже дно. Но каждый раз снизу стучат. Сегодня [25 марта] так же постучали.

На прошлой неделе я там распинался на трибуне, рассказывал, что смотрите, имейте совесть, шесть вопросов повестки дня. Сделали выводы, приняли во внимание. Сегодня их было четыре», – жаловался Разумков.

Депутат подчеркнул, что из четырёх рассмотренных законопроектов – ни одного реально важного для страны. Зато снова подняли зарплаты чиновникам.

«За вычетом выступлений фракции и групп, заседание длилось час двадцать. Оно позже началось, полчаса выступали все депутаты, просто говорили. После этого минут сорок пять заседала Верховная рада. Четыре вопроса повестки дня. Всё.

Много же законопроектов, много важных. Но какие вопросы сегодня были проголосованы в стенах парламента… Первый – поднятие зарплат министерствам. Возможность для Министерства финансов, экономики, Министерства цифровой трансформации получить больше денег.

То есть, больше платить зарплаты не учителям, не врачам, не военным, потому что там все стабильно, ничего не меняют. Ни помощи ветеранов, ни студентам, ни пенсионерам. Нет! А тем, кто и так сегодня имеет неплохие заработные платы», – добавил он.

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