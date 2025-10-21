Эстония пока не доросла до СВО, но быстро подтягивается – эксперт

Максим Столяров.  
21.10.2025 23:25
  (Мск) , Москва
Несмотря на более чем прохладные отношения, Эстония никогда не представляла опасности для России, однако очень опасна тенденция нынешних таллинских властей, которые решили, что «тигра можно дразнить».

Об этом на канале эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший эксперт российской делегации на переговорах с Эстонией (1991–1997), главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задачей СВО были не территории, а денацификация Украины. Условно, если бы на Украине провозгласили власть блондинов или лысых, можно было бы сказать – это абсолютно суверенное дело Украины. Поскольку ни власть блондинов, ни брюнетов Москве не угрожает… и Минску, и никому. Но политическая модель, которая сложилась на Украине к 2014, а особенно к 2022, предполагала, что это для нас принципиальная угроза.

Обратите внимание, Эстония, мягко говоря, недружественная страна. Но вряд ли можно сказать, что существование независимой Эстонии, пусть даже в том тяжёлом формате, это угроза для России. Даже с ее членством в НАТО и ЕС – Россия, по большому счёту, примирилась. А здесь речь идёт о другом», – сказал Межевич.

«На территории Украины проводился эксперимент по переделке советских, и в очень значительной доле русских, людей – в антисоветских и антирусских. Требовать от эстонца, чтобы он был русским, советским, честно, избыточно.

Я мог бы перечислить десяток-другой эстонских политиков, правда, в основном не совсем действующих, которые нас не любят, но это, они говорят, не в основание для того, чтобы игнорировать Россию как факт.Потом к власти пришли люди, которые сочли возможным дразнить тигра. И это очень опасно», – объяснил эксперт.

Все новости за сегодня



