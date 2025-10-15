Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После Владимира Путина к власти в России вернутся либералы, готовые отдать Крым и Донбасс под иго бандеровской Украины.

Такими умозаключениями на страницах Washington Post делится выданный на Запад по обмену обладатель британского паспорта экстремист-изменник Владимир Кара-Мурза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он жалуется на зачистку «пятой колонны» Запада – разгром либеральной оппозиции в России, утверждая, будто «масштабы репрессий против несогласных с Кремлем превзошли всё, что мы видели в нашей стране со времён смерти Иосифа Сталина».

Кара-Мурза пишет, что «шокирован» недавним арестом бывшего московского муниципального депутата Максима Круглова от «Яблока», к числу достижений которого предатель относит попытки организовать протест в первые дни после начала СВО.

Автор опасается, что партия «Яблоко» вскоре вообще будет запрещена в России, поскольку ее сопредседатели открыто проводят прозападный курс.

Так, экстремистская книга одного из них Бориса Вишневского описывает Россию как «государство, скатывающееся к фашизму» и призывает к возвращению Крыма бандеровской Украине.