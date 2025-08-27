Экс-замначальника Генштаба ВСУ: Мы не в состоянии стабилизировать ситуацию на фронте

Игорь Шкапа.  
27.08.2025 19:41
  (Мск) , Киев
Несмотря на отдельные успехи в контратаках, ВСУ пока не могут даже стабилизировать ситуацию, не говоря уже о перехвате инициативы.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рейд на Доброполье, который, в общем-то, ещё не закончился. Да, там рассекли, там стабилизировали частично. Однако этот выступ [остается], и на юго-западе они активно действуют. И вообще – вокруг Покровска и Мирнограда тяжёлая ситуация», – сказал генерал.

По его словам, ВСУ стараются действовать по принципу активной обороны.

«Но, к сожалению, это не говорит о том, что там удаётся перехватить инициативу хотя бы оперативную, не говоря уже о стратегической. Для того, чтобы это произошло, нужны очень серьёзные ресурсы…

И не на одном участке, а в принципе на всех наших фронтах, чтобы для начала хотя бы стабилизировать ситуацию. Это означает остановить продвижение противника по нашей земле», – резюмировал Романенко.

