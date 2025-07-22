Экономист призвал покончить с практикой обмена дешёвого газа на дорогие помидоры

Елена Острякова.  
22.07.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина


Газ, который Европа не покупает у России, можно с большей выгодой использовать для создания сельскохозяйственных теплиц, чтобы не тратить деньги на закупку продовольствия.

Об этом доктор экономических наук Сергей Ануреев заявил в интервью «День-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Газ, который Европа не покупает у России, можно с большей выгодой использовать для создания...

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«Газпром» зарабатывал на экспорте газа в 2008 году почти 70 млрд долларов. В прошлом году – 32 млрд долларов. То есть экспортная выручка упала почти в два раза. При этом в 2008 году стоимость продовольствия, которое мы импортировали, была 15 млрд. долларов. В прошлом году импорт продовольствия составил 35 млрд.

То есть газ и продовольствие стали сопоставимыми вещами. Продовольствие даже по статистике чуть-чуть опередило», – сказал Ануреев.

Он напомнил про возросшие цены на клубнику и помидоры и призвал развивать собственное производство.

«Та же самая Турция зарабатывает на нашем газе по ценам, которые находятся на уровне 2005 года. Ведь клубника и помидоры сейчас совсем не такой цены, как в 2005 году», – отметил Ануреев.

Также на поставках сельхозпродуктов в Россию зарабатывают Азербайджан и Узбекистан.

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