Дугин: Только «свой» Глазьев может спасти Украину

Максим Столяров.  
21.04.2025 19:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Сохранение Украины возможно только в составе российско-украинского Союзного государства с Сергеем Глазьевым во главе секретариата.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сохранение Украины возможно только в составе российско-украинского Союзного государства с Сергеем Глазьевым во главе...

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«В этом миропорядке не предусмотрено наличие такого государства, как Украина. Наличие такого государства, как Беларусь – предусмотрено. Потому что Беларусь умудряется сохранить свой суверенитет, укрепить его, выстроить конструктивные отношения с нами и с Европой, и с другими странами, с Китаем. Хотел поздравить Сергея Глазьева, моего хорошего друга, великолепного экономиста, который стал секретарём российско-белорусского Союзного государства – вот это правильно!

Кстати, думаю, что он как уроженец из Украины мог бы стать секретарём и другого союзного государства, русско-украинского. И тогда Украина была бы, если бы смогла пойти по пути Беларуси или Венгрии, Словакии – то есть, сохранить свой суверенитет, дружеское отношение к Западу, дружеское – по отношению к нам, вот тогда», – сказал Дугин.

«Пожалуйста, если они скажут – хотим Глазьева в качестве секретаря, присоединимся к Союзному государству – всё можно вернуть назад. Но если этого не будет сделано, если нашего друга Сергей Юрьевича не назначат секретарём российско-украинского Союзного государства, тогда Украины не будет. Либо давайте Глазьева – ваш Глазьев, он в Украине родился, во главе секретариата, либо прощайтесь с этой идиотской идеологией, которая в очередной раз уничтожила вашу попытку построить независимое государство.

А белорусам, наоборот, эта попытка удалась. И грузинам сейчас удастся. Хотят грузины укрепить свою независимость, пусть следуют путём суверенитета. Мы завоёвывать Грузию не будем, наоборот сейчас пытаемся с ней выстраивать нормальные отношения. Может, непросто, но двигаемся в этом направлении», – добавил философ.

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