«Доигрались! Дыру гасят резервом Главкома!» – укро-нацист о «катастрофе в Покровске»
Тот факт, что украинскому командованию пришлось отправлять под Покровск «пожарные бригады» в виде спецназа ГУР, СБУ и ССО, – это прямое свидетельство катастрофы на фронте.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сам факт, что туда направляют ГУР, СБУ, ССО – это показатель того, что ситуация близка к катастрофической. То есть, это то, что называется тушением пожара. Что ГУР, что ССО, что СБУ, они вообще не для этого, они не для такой стандартной пехотной войны на фронте, их задачи как раз преимущественно по ту сторону линии фронта, и их задачи – специальные операции.
Мы снова вынуждены забивать гвозди микроскопом. Мы хорошо знаем, что все эти элитные спецподразделения в наших реалиях имеют вторую функцию – это пожарная бригада, которую бросают тушить пожар и затыкать дыры.
Сам факт, что их туда приходится направлять, что Буданов ими на месте командует, а недавно там на месте даже Сырский появлялся, – это на самом деле, показатель того, что доигрались.
Действительно, пожар, действительно, дыра и ее пытаются последними средствами, что называется резервом Главкома, именно этим пытаются гасить», – заявил Дикий.
