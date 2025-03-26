Договором с Россией по Черному морю США пытаются ограничить влияние Китая на регион – мнение

Анатолий Лапин.  
26.03.2025 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


США выгодно договориться с Россией по работе в Черном море, чтобы ограничить растущее влияние Китая, который строит свои инфраструктурные объекты и расширяет работу с перспективой на восточную Европу и Балканы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США выгодно договориться с Россией по работе в Черном море, чтобы ограничить растущее влияние...

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«Российская Федерация снова может попытаться милитаризировать газодобывающие вышки, которые стоят между Крымом и украинской Бессарабией, так называемые газовые «вышки Бойко», и как минимум отслеживать, проводить разведку, создавать там базы подскока и так далее. То есть Россия возвращается ко формату доминирования в Черном море.

На этом фоне страдает не только Турция, потому что если бы была только Турция, то США вряд ли бы пошли именно на такой явный договорняк, но вопрос снова-таки китайских инициатив, потому что Китай создает южную ветку по СПГ, сухопутную, по территории Грузии в обход Российской Федерации. Но, с другой стороны, если он создает еще через территорию Турции, как вы понимаете, то Китай существенно усиливается и в Черноморском регионе, в Юго-Восточной Европе само собой, и получает прекрасную возможность выстроить вторую ветку своего влияния. Первая, напомню, через Беларусь, Польшу, дальше Германия, Франция.

Вторая ветка, которую Китай развивает, это Румыния, Венгрия, Сербия. То есть, соответственно, идут влияния в этом направлении и Китай становится силой, которая явно присутствует и на Балканах. Вот этого США ни в коем случае нельзя. И на этом фоне Соединенные Штаты Америки готовы пойти на договорняк с Россией, готовы его навязать Украине», – сказал тышкевич

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