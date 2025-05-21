До нашей капитуляции остается четыре месяца – киевский философ

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 13:34
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Если до середины осени Украина не сможет кардинально переломить ситуацию, то её ждёт капитуляция на более жёстких условиях, чем предлагаются сегодня.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если до середины осени Украина не сможет кардинально переломить ситуацию, то её ждёт капитуляция...

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«Россия будет добиваться своего, ну или добивать Украину, это вопрос семантики, до осени. Пытаясь окончательно нам показать, что у нас вообще никаких других возможностей нет, кроме как капитулировать. Вопрос, мы сможем за лето пережить политическое, экономическое, технологическое, промышленное и так далее преображение или не сможем?

Если не сможем, а если оно так, как идёт, и будет идти, то ни о какой изменении ситуации к осени речи не идёт, мы вынуждены будем принять капитуляцию в худших условиях, чем сегодня. У нас остается практически три с половиной месяца, ну может даже четыре, потому что не сразу с сентября эта байда пойдет. Четыре месяца», – заявил Дацюк.

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