До нашей капитуляции остается четыре месяца – киевский философ

Если до середины осени Украина не сможет кардинально переломить ситуацию, то её ждёт капитуляция на более жёстких условиях, чем предлагаются сегодня.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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