Если украинские военные хотят дожить до конца 2025 года, им придётся избавиться от Владимира Зеленского.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский выполнил свою задачу, с точки зрения Запада. Он пожертвовал 1,5 миллионами жизней украинцев на поле боя. Ему больше нечего делать. Когда русские двинутся на Запад, их уже не остановить. Всем известно, что терпение США на исходе, хотя его и так никогда не было много. Что это значит для киевской группировки? Ну, если они хотят дожить до конца года, им придется заменить Зеленского. А это значит, что его, скорее всего, выгонят, отстранят или он загадочным образом исчезнет», – сказал полковник.