До конца года Зеленский должен «исчезнуть» – американский полковник

Максим Столяров.  
23.04.2025 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если украинские военные хотят дожить до конца 2025 года, им придётся избавиться от Владимира Зеленского.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинские военные хотят дожить до конца 2025 года, им придётся избавиться от Владимира...

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«Зеленский выполнил свою задачу, с точки зрения Запада. Он пожертвовал 1,5 миллионами жизней украинцев на поле боя. Ему больше нечего делать. Когда русские двинутся на Запад, их уже не остановить.

Всем известно, что терпение США на исходе, хотя его и так никогда не было много. Что это значит для киевской группировки? Ну, если они хотят дожить до конца года, им придется заменить Зеленского. А это значит, что его, скорее всего, выгонят, отстранят или он загадочным образом исчезнет», – сказал полковник.

«Я не вижу для него будущего на этом этапе. Похоже, он этого не понимает и все еще думает, что он главный.

Я думаю, он знает, что есть причина, по которой его жена некоторое время назад пыталась сбежать из Украины. Ее нашли, арестовали и насильно вернули обратно. Она знает, что игра окончена.

Игра окончена, но Зеленский не собирается в этом признаваться. Мы просто проснемся и обнаружим, что его больше нет. Все эти люди, диктаторы, политические деятели не имеют значения. Все они поддерживают выдумку до тех пор, пока у них не получается. Именно это он и делает», – подытожил американец.

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