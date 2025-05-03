Для Украины нашли альтернативу членству в НАТО
Так называемая «коалиция желающих» может заменить Украине членство в Североатлантическом альянсе.
Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы всегда поддерживали евроатлантическую интеграцию Украины. Мы говорили, что готовы пригласить Украину в НАТО. Мы понимаем, что не все члены НАТО согласны с нашей точкой зрения. Поэтому нам нужно найти альтернативный путь. Это идея о создании коалиции желающих, которую Франция и Великобритания разрабатывают, чтобы обеспечит гарантии безопасности. Это начинается с того, что украинская армия становится достаточно сильной, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России. Это также означает создание военного потенциала в качестве второго уровня таких гарантий», – сказал Барро.
Он не высказал уверенности в том, что «желающие» обойдутся без США, зато выступил за введение войск на Украину.
«Коалиция, созданная Францией и Великобританией, работает над тем, чтобы США могли обеспечить соблюдение перемирия, потому что они будут за этим следить. Это может включать в себя участие европейских сил, чтобы проверять, что происходит на линии соприкосновения и оценивать ситуацию», – сказал Барро.
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