«Для войны с Россией»: в Германии возвращают воинскую повинность

Скоро в Германии начнут ставить на военный учёт мужчин от 18 до 25 лет, чтобы в будущем их бросить на войну с Россией.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая перед журналистами в Бундесвере, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас работаем над законом о новой военной службе. Это настоящий шаг вперёд, потому что он ясно даёт понять, что нам нужен сильный Бундесвер. Это должна быть долгосрочная и устойчивая тенденция. Речь также об изменении мышления в обществе, особенно среди молодёжи, об ответственности перед страной», – сказал Писториус.

В законе идёт речь о введении службы по «швейцарской модели». Это ещё не срочная служба, но все выпускники школ будут подлежать обязательному медосмотру.

Мужчины от 18 до 25 лет также должны будут заполнить заявление с пунктом о готовности служить. А в случае «ухудшения ситуации в безопасности», документом предусмотрена всеобщая воинская повинность.

При этом Писториус подчеркнул, что завлекать молодёжь на военную службу будут повышением окладов, льготами и социальными пакетами.

«Бундесвер должен расти, агрессивное поведение России требует этого. Нам нужна не просто хорошо оснащённая армия, а полная боевая готовность. Мы заботимся об этом уже два с половиной года, и не останавливаемся! Для этого нам нужны не только активные солдаты, но и подготовленный резерв на предстоящие годы. Чтобы были боеспособные силы, когда ситуация станет действительно серьёзной. Мы должны иметь представление, кто вообще доступен», – резюмировал он.

Отметим, что этот законопроект уже одобрили в правительстве ФРГ, и теперь его направят на рассмотрение в Бундестаг. Не исключено, что там в него могут внести изменения.