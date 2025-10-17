Для чего Трамп готовит госпереворот в Венесуэле

Какая страна, самая богатая по запасам нефти в мире? Кто-то ответит: Саудовская Аравия, кто-то — Иран. Но лишь потому, что эти страны всегда на слуху, когда речь заходит о нефти. На самом деле самая богатая страна по запасам нефти — Венесуэла. И, как говорят в одном из американских штатов, если ты нашёл на своей земле нефть, то быть беде.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Именно это и произошло с Венесуэлой, которая, на свою радость и беду, обнаружила огромные залежи нефти. Поэтому её не перестают шатать кризисы, госперевороты и восстания «пятой колонны». И, как вы уже, наверное, догадались, главным бенефициаром этого являются США.

Сегодня к Венесуэле подкрадывается очередной кризис, который возглавил Трамп. Он уже успел разрешить ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле «в рамках борьбы с наркотрафиком».

К слову, Трамп знаменит тем, что режет правду-матку о так называемой «зелёной» энергетике, говоря, что все эти ветряки бессмысленны, а данная энергетика крайне дорога. Трамп является сторонником традиционных источников энергии, в которые входит нефть. И Венесуэла, как страна с самыми богатыми запасами нефти, для Трампа очень важна. Поэтому он и устраивает вокруг Венесуэлы привычное для него шоу.

Ведь он не может просто взять и сказать, что в Венесуэле есть неиспользуемая нефть – и что это несправедливо, потому что она нужна американским корпорациям. Поэтому он на весь интернет голосит, что Венесуэла занимается поставкой наркотиков в США, хотя этим в основном занимаются Колумбия и Мексика.

Под этим предлогом сегодня Трамп подводит к венесуэльским берегам американскую флотилию и имитирует морскую блокаду, когда плывёт лодка, её красиво и в прямом онлайн-эфире уничтожают, говоря, что это была лодка с наркотиками и злобными наркоторговцами. Проверить мы это не можем, но какая разница, если американский флот за это уже получил звание героического.

На сегодня уничтожено несколько таких лодок, а Трамп уже давно успел обвинить президента Венесуэлы Мадуро в покровительстве над неким наркокартелем, чтобы потом оправдать намечаемый госпереворот. Но не стоит думать, что в один прекрасный день там обязательно начнётся десантная операция. Для американцев главное — договориться о внутреннем перевороте в правительстве, а американские силы должны будут просто стать дополнением к этому.

Впрочем, ближайший пример — Украина 2014 года, когда на майдане не было никаких десантников и операций, а Украину просто оккупировали изнутри и управляют ею сегодня на поле боя.

Мы видим, что в Венесуэле на протяжении многих лет шаткая ситуация, а внутри страны имеется большая «пятая колонна», которая с радостью примет участие в любом перевороте. Собственно, в Венесуэле они уже случались ранее.

Тот же президент Венесуэлы Уго Чавес уже был арестован в результате военного переворота, а его заменил другой признанный американцами президент, продержавшийся у власти всего два дня. Его сместили в результате обратного переворота, и он куда-то сбежал, а что с ним сейчас, до сих пор ничего не известно. Следом в Венесуэле появился ещё один «президент» — Хуан Гуайдо, которого отмечал даже Путин, когда сказал, что «Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом». Американцы же и его признали президентом, заявив, что всеми золотовалютными резервами Венесуэлы, которые хранятся в западных банках, может управлять только самопровозглашённый Гуайдо.

Впрочем, в Венесуэле было ещё достаточно попыток государственного переворота, ведь США очень нуждаются в контроле над местными месторождениями нефти. И не только потому, что это ценный ресурс, а хотя бы для того, чтобы шантажировать этим Россию и Китай. Ведь Венесуэла продаёт свою нефть КНР, поэтому является очередным рычагом давления на Китай. К тому же, если американцы требуют от всего мира перестать торговать с Россией нефтью, то они должны предложить миру что-то взамен. И это что-то в избытке находится в недрах Венесуэлы. Поэтому, получив контроль над этими месторождениями, США смогут угрожать России, как одному из крупнейших поставщиков мировой нефти, что они и без РФ смогут снабжать нефтью мировую экономику.

Однако США не начнут вторжение в Венесуэлу, пока не будут хотя бы наполовину уверены, что госпереворот состоится. Вот почему Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, чтобы иметь больше контроля над ситуацией.