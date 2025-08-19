Дипломат США: Русских не будет ни в Донбассе, ни в Крыму через несколько десятилетий

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 11:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 321
 
Политика, Россия, Украина


США помогут Украине добиться отторжения Крыма и Донбасса от России, как удалось вернуть в западную сферу влияния бывшую ГДР благодаря предательскому решению элит в Москве.

Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, в свое время привечавший ныне покойного экстремиста Алексея Навального, что объясняет ставку но появление новых предателей у руля в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что та часть, которая была оккупирована с 2014 года, – это та часть, с которой украинцы и президент Зеленский могли бы смириться. Повторюсь, они не признают ее частью России, но они могли бы признать, что будут добиваться воссоединения мирным путем... Но они пойдут на это только в том случае, если получат гарантии от Запада, что взамен на это они получат что-то для своей безопасности…

Зеленский соглашается, он понимает, что не хочет, но соглашается, что русские солдаты останутся там на какое-то время. И мы будем пытаться решить это мирным путем в течение долгого времени. Вспомните западную Германию и восточную Германию, которые были разделены на протяжении десятилетий. Вот что будет происходить дальше», – заявил Макфол.

