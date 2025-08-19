США помогут Украине добиться отторжения Крыма и Донбасса от России, как удалось вернуть в западную сферу влияния бывшую ГДР благодаря предательскому решению элит в Москве.

Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, в свое время привечавший ныне покойного экстремиста Алексея Навального, что объясняет ставку но появление новых предателей у руля в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

