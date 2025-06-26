Дикий парадокс: билетов в Крым нет, а вагоны идут полупустые

Катя Добрина.  
26.06.2025 20:27
  (Мск) , Симферополь
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Бардак, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Туризм


Пропускная способность Северо-Кавказской железной дороги очень ограничена, и при этом существенная часть пассажирских вагонов оказывается полупустой из-за непродуманной стратегии бронирования билетов. В таких условиях остается только «делать трех-пятиэтажные вагоны», чтобы хватило мест и для реальных пассажиров.

Такое мнение высказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропускная способность Северо-Кавказской железной дороги очень ограничена, и при этом существенная часть пассажирских вагонов...

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«Кроме каких-то глобальных задач прямой электрифицированной жд/ветки Керчь – Симферополь, нужно ещё задуматься о том, что сегодня часть билетов выкупаются не в Крым и не из Крыма, а для поездок в Краснодарский край и Ростов. Если посмотреть, то на поезд из Керчи до Ростова или из Симферополя до Краснодара билеты есть», – отметил он.

Эксперт предложил ограничить возможность туроператоров выкупать билеты, чтобы часть их оставалась в свободной продаже, поскольку наращивать подвижной состав возможности нет.

«Остается поставить трёх-четырёх-пятиэтажные поезда, другого варианта сегодня просто физически не существует», – подчеркнул Волков.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий добавил, что по железной дороге в летний сезон в Крым и обратно может проехать не больше 3 миллионов человек.

«На самом деле вопрос по туроператорам, которые потом свою же квоту не выкупили и билеты вернули. С одной стороны, туроператор – это предприятие, которое везёт туристов сюда в Крым, и люди не выходят где-то в Краснодарском крае или в Ростове. С другой – я абсолютно согласен с тем, что нужно вводить жёсткие требования, и если туроператор свою квоту билетов не выбирает, она должна уменьшаться, чтобы поезда не шли в Крым с пустыми местами, а в кассах билетов нет», – заключил Ганзий.

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