Дикий парадокс: билетов в Крым нет, а вагоны идут полупустые

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Пропускная способность Северо-Кавказской железной дороги очень ограничена, и при этом существенная часть пассажирских вагонов оказывается полупустой из-за непродуманной стратегии бронирования билетов. В таких условиях остается только «делать трех-пятиэтажные вагоны», чтобы хватило мест и для реальных пассажиров.

Такое мнение высказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме каких-то глобальных задач прямой электрифицированной жд/ветки Керчь – Симферополь, нужно ещё задуматься о том, что сегодня часть билетов выкупаются не в Крым и не из Крыма, а для поездок в Краснодарский край и Ростов. Если посмотреть, то на поезд из Керчи до Ростова или из Симферополя до Краснодара билеты есть», – отметил он.

Эксперт предложил ограничить возможность туроператоров выкупать билеты, чтобы часть их оставалась в свободной продаже, поскольку наращивать подвижной состав возможности нет.

«Остается поставить трёх-четырёх-пятиэтажные поезда, другого варианта сегодня просто физически не существует», – подчеркнул Волков.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий добавил, что по железной дороге в летний сезон в Крым и обратно может проехать не больше 3 миллионов человек.