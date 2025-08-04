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Очередного потенциального «ждуна» выявили в Крыму и привлекли к ответственности. Речь идет о жителе Судака, который на госномере своего автомобиля заменил российский триколор на крымско-татарский флаг.

«Сотрудниками ГИБДД в городе Судак остановлен автомобиль с номером Р691ВС82, за рулём которого находился Сулейманов Арсен Эхатович 1987 г.р. Арсен Эхатович на заказ изготовил номерной знак, на котором вместо государственного флага разместил крымско-татарской флаг. В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.2 ч1 КоАП РФ, машина отправлена на штрафплощадку до устранения нарушений», – сообщило движение «Крымский СМЕРШ».

Крымский политолог Иван Мезюхо отмечает:

«Это недопустимо – заштриховывать, заменять другим флагом государственный флаг РФ, – тем более в период СВО, когда лучшие люди нашей страны, в том числе и крымчане всех национальностей, с оружием в руках борются за территориальную целостность и независимость российского государства», – сказал он «ПолитНавигатору».

Политолог Сергей Киселев напоминает, что до недавнего времени ГАИ не реагировало на подобные демарши.

«В условиях, в которых мы сейчас находимся, это поступок демонстративный, который показывает пренебрежение к госсимволике, что, безусловно, должно наказываться в соответствии с действующим законодательством. Это не просто вызов, это дерзкий вызов обществу и государству. Люди много лет уже высказывают свои претензии, в частности к тем же сотрудникам госавтоинспекции, которые игнорируют такое вызывающее поведение. Я думаю, что если будут применены строгие меры, независимо от национальности и всего остального к данному гражданину, то это подавляющим большинством, здоровой частью общества будет всячески поддерживаться. Это попрание государственных символов, наглый проступок, который соответственно должен наказываться самым строжайшим образом».

В российском законодательстве долгое время сохранялась лазейка – водитель мог заказать за дополнительную плату изготовление госномера без триколора, чем пользовались заукраинские «ждуны». С 1 января этого года такая возможность была исключена. Теперь это является административным нарушением. Штраф символический – всего 500 рублей, но при этом, владельцу авто придется изготовить новый госномер, заплатив за это порядка 2,5 тыс. рублей.



Ныне запрещенный в России меджлис, верхушка которого сбежала в Киев и негласно поддерживается Турцией, еще в 1991 году на съезде принял декларацию «государственного суверенитета крымских татар».

«Крым является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение», – говорилось в декларации.

Известно, что декларацию во время своего президентства просил отменить Виктор Ющенко, однако меджлисовцы отказали своему ситуативному союзнику.