Депутат Рады: Зеленский – диктатор. Он уничтожит Украину

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Владимир Зеленский превратился в слабенького диктатора, который пытается по мере сил и таланта удержать побольше власти.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем дело с человеком [Зеленский], который совершенно не понимает и не знает, что такое демократия. Ценности демократические, европейские, для этого человека они чужие. И он рассматривает демократию только как инструмент прихода к власти, как это было в 2019 году. Но после прихода к власти он рассматривает демократию как инструмент личной угрозы. Угрозы его власти, угрозы его команде, угрозы продолжению возможности наживаться на Украине, как он и его команда делают это в последнее время», – сказал Арьев.

По мнению депутата, диктаторские замашки Зеленского могут привести к тому, что от Украины отвернётся и Евросоюз.