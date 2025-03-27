Депутат Рады: Зеленский – диктатор. Он уничтожит Украину

Вадим Москаленко.  
27.03.2025 08:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский превратился в слабенького диктатора, который пытается по мере сил и таланта удержать побольше власти.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский превратился в слабенького диктатора, который пытается по мере сил и таланта удержать...

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«Мы имеем дело с человеком [Зеленский], который совершенно не понимает и не знает, что такое демократия. Ценности демократические, европейские, для этого человека они чужие.

И он рассматривает демократию только как инструмент прихода к власти, как это было в 2019 году. Но после прихода к власти он рассматривает демократию как инструмент личной угрозы. Угрозы его власти, угрозы его команде, угрозы продолжению возможности наживаться на Украине, как он и его команда делают это в последнее время», – сказал Арьев.

По мнению депутата, диктаторские замашки Зеленского могут привести к тому, что от Украины отвернётся и Евросоюз.

«Другое дело, что диктатором стать можно лишь при условии двух вещей –популярности и когда есть ресурсы. Эти два условия. Ни того, ни другого Зеленский сегодня в достаточной мере не имеет. Популярность у него есть, возможно, его поддерживают как институцию, но поставьте вопрос относительно Зеленского и готовности голосовать, здесь будет совсем другой результат. Ну и понятное дело, что ресурсы Украины сегодня максимально в зависимости от помощи ЕС. Европейский Союз прекратит любую помощь в случае преобразования Украины в Беларусь.

Тогда фактически открывается путь к поглощению Украины Российской Федерацией. То есть любые шаги сейчас любым политикам во главе Украины, Зеленским или следующим, если он начнет отступать от демократического европейского пути, Украину это уничтожит», – добавил политик.

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