Даже название «Украина» исчезнет, и никто не захочет о нём вспоминать – философ-майданщик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скорее всего, украинское государство исчезнет, а то, что от него останется, даже называться будет по-другому.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ, ранее горячо поддержавший оба майдана, Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как вам видится будущее Украины, скажем, лет через пять?», – спросила ведущая.

«Почему Украина? У нас был шанс вернуть довоенную Украину весной 23-го года. Захочет ли то поколение катастрофы, которое сегодня там на площади [митингует за НАБУ], назвать то образование, не факт, что государственное, Украиной, это большой вопрос. Вы почему-то думаете, что захочет. Я думаю, что нет. Украина – это имя с плохой кармой. Что вы видели в стране с этим именем, кроме страданий, ресентимента и периодического уничтожения всего потенциала?», – сказал Дацюк.

«Это путь, который нужно пройти. Печальные страницы в истории были у всех государств», – попыталась перебить его ведущая.