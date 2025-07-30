Даже название «Украина» исчезнет, и никто не захочет о нём вспоминать – философ-майданщик

Максим Столяров.  
30.07.2025 16:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Скорее всего, украинское государство исчезнет, а то, что от него останется, даже называться будет по-другому.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ, ранее горячо поддержавший оба майдана, Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скорее всего, украинское государство исчезнет, а то, что от него останется, даже называться будет...

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«Как вам видится будущее Украины, скажем, лет через пять?», – спросила ведущая.

«Почему Украина? У нас был шанс вернуть довоенную Украину весной 23-го года. Захочет ли то поколение катастрофы, которое сегодня там на площади [митингует за НАБУ], назвать то образование, не факт, что государственное, Украиной, это большой вопрос.

Вы почему-то думаете, что захочет. Я думаю, что нет. Украина – это имя с плохой кармой. Что вы видели в стране с этим именем, кроме страданий, ресентимента и периодического уничтожения всего потенциала?», – сказал Дацюк.

«Это путь, который нужно пройти. Печальные страницы в истории были у всех государств», – попыталась перебить его ведущая.

«Кому нужно? Где это записано, что мы обязательно должны пройти путь дважды в сто лет или даже трижды в сто лет страданий и полного обнуления потенциала с огромным уничтожением людей? Где это записано? У нас что, в судьбе так записано?

Я готовлю людей к осмыслению той катастрофы, которая происходит у них на глазах. Крах государства, и не только государства.

У нас катастрофа на всех уровнях: государство, полугосударственных институтов. корпораций, таких как церковь, бизнес, отдельных партий, групп, структур гражданского общества и активизма, личностной психологии. У нас крах на каждом уровне», – подытожил Дацюк.

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