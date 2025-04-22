«Даже думать не хочу» – львовский нацист об отношениях с Вашингтоном после признания Крыма

Тарас Стрельцов.  
22.04.2025 16:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если администрация Трампа признает российский статус Крыма, это будет означать, что американцы без участия Киева сдали русским целый дипломатический бастион.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если администрация Трампа признает российский статус Крыма, это будет означать, что американцы без участия...

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«В 39-40 гг. СССР захватил себе Литву, Латвию и Эстонию, и тогда госсекретарь США Самнер Уэллес высказал позицию, что не признают США аннексии, и что? Разве это помешало Рузвельту вместе со Сталиным делить мир в Тегеране, а потом в Ялте?

До 1991 года США так и не признали.., но, несмотря на это, Рузвельт, лучший друг Сталина, по сути, спас Советский Союз во Второй мировой войне ленд-лизом, очень плотно дружил со Сталиным против Черчилля. И несмотря на эту доктрину, которая, казалось бы, в теории должна была бы американскую внешнюю политику удерживать на рельсах основ международного права, американская внешняя политика на практике делала совсем иные вещи.

Поэтому здесь, действительно, есть угроза, что в одностороннем порядке, как вариант потепления американо-российских отношений США при нынешнем руководстве – могут сдать и этот дипломатический бастион. Мы к этому уже должны готовиться, что такая угроза уже существует не только в виде Москвы, которая сломала международное право и мировой порядок – это агрессия против Украины, второй лом может успешно доламывать эту конструкцию, и двигатель этого лома может быть в Вашингтоне. Это действительно так», – сокрушался бандеровец.

«Украинско-американской дружбе очень сложно себе смоделировать, как может дальше протекать наш диалог с Вашингтоном, даже не хочу сейчас об этом думать. Но в мире это лишний раз зафиксирует тот прецедент, что международное право и договоры не имеют цены, а имеет цену количество танков, бронемашин, ракет, а ещё лучше боеголовок», – причитал Михальчишин.

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