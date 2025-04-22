Если администрация Трампа признает российский статус Крыма, это будет означать, что американцы без участия Киева сдали русским целый дипломатический бастион.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 39-40 гг. СССР захватил себе Литву, Латвию и Эстонию, и тогда госсекретарь США Самнер Уэллес высказал позицию, что не признают США аннексии, и что? Разве это помешало Рузвельту вместе со Сталиным делить мир в Тегеране, а потом в Ялте?

До 1991 года США так и не признали.., но, несмотря на это, Рузвельт, лучший друг Сталина, по сути, спас Советский Союз во Второй мировой войне ленд-лизом, очень плотно дружил со Сталиным против Черчилля. И несмотря на эту доктрину, которая, казалось бы, в теории должна была бы американскую внешнюю политику удерживать на рельсах основ международного права, американская внешняя политика на практике делала совсем иные вещи.

Поэтому здесь, действительно, есть угроза, что в одностороннем порядке, как вариант потепления американо-российских отношений США при нынешнем руководстве – могут сдать и этот дипломатический бастион. Мы к этому уже должны готовиться, что такая угроза уже существует не только в виде Москвы, которая сломала международное право и мировой порядок – это агрессия против Украины, второй лом может успешно доламывать эту конструкцию, и двигатель этого лома может быть в Вашингтоне. Это действительно так», – сокрушался бандеровец.