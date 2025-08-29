Украинские патриоты должны запрещать своим детям русскоязычный контент, только так они станут частью «западного мира».

Об этом на канале «Slawa life» заявила украинская публицист-русофобка, переводчица Евгения Кузнецова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Учить английский язык, чтобы они были частью англоязычного мира. Даже если нам это не нравится, всё-таки, это гарантия, что они не попадут туда [в русскоязычным мир].

Хотя и за англоязычным контентом нужно следить, там много жёстких видео, которые дети не фильтруют», – сказала Кузнецова.