«Чтобы не знала русского!» – нацистка довела девочку до слез, запретив смотреть любимые мультики
Украинские патриоты должны запрещать своим детям русскоязычный контент, только так они станут частью «западного мира».
Об этом на канале «Slawa life» заявила украинская публицист-русофобка, переводчица Евгения Кузнецова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Посоветуйте, как уберечь детей от русскоязычного контента?» – спросила ведущая.
«Учить английский язык, чтобы они были частью англоязычного мира. Даже если нам это не нравится, всё-таки, это гарантия, что они не попадут туда [в русскоязычным мир].
Хотя и за англоязычным контентом нужно следить, там много жёстких видео, которые дети не фильтруют», – сказала Кузнецова.
Она посоветовала «свидомым» родителям запрещать детям русскоязычный контент, даже если они начнут плакать.
«Когда моя дочь Соломия хочет посмотреть мультики, я просто говорю, что «это русское, такое смотреть нельзя». Она начинает плакать, но всё равно не разрешаю, это нормально», – подытожила нацистка.
