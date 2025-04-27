Что делать с ВСУшниками после окончания конфликта? – возможные сценарии от «Клуба народного единства»

После СВО сотни тысяч украинских солдат будут демобилизованы, и часть вернется в регионы, перешедшие в состав РФ. Формально, бывшие ВСУшники должны получить российское гражданство, но от этой мысли «закипает мозг». На это в эфире «Крым 24» указал сопредседатель международного «Клуба Народного Единства», экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С теми, кто признан террористами, проще. Не нужно ничего повторно делать. В отношении остальных, мы предполагаем, что границы на Западе закрываться не будут, особенно на выезд. То есть, мы действительно заинтересованы, чтобы большая часть людей, которые сами понимают, что совершали военные преступления и им прощения нет, уехали. И пусть европейцы с ними разбираются. Пусть косовская мафия с украинской воюют, но на их улице. Пожалуйста, не жалко. В Европе уже ничего не жалко после того, что они натворили. Что касается тех, кто останется, это тоже обсуждается, но пока на закрытых заседаниях», – пояснил он.

По словам Казакова, есть ряд вопросов, от которых в нынешних обстоятельствах открещиваются политики.