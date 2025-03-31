Цены на отдых в Крыму в два раза опередили официальную инфляцию

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Цена на отдых в Крыму в летний период в среднем увеличилась на 20%. При этом Крым остается на 20% дешевле курортов Краснодарского края.

Об этом в эфире радо «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Традиционно Крым дешевле соседних регионов в среднем на 20%. Понятно, что у гостиниц разных категорий – и дельта между ценами разная. Потому что «пятёрки», «четвёрки» у нас всё-таки в дефиците, на покрытие которого направлены такие крупные проекты, как «Золотые пески России». Если же говорить конкретно о Крыме, то большинство объектов используют динамическое ценообразование: чем ближе к сезону, тем выше цена. Если заблаговременно планируют свой отдых, то наши отельеры за 11 лет научились очень грамотно выстраивать политику по системе раннего бронирования», – отметил он.

Старт продаж летнего отдыха начинается уже осенью, и гости могут выиграть до 50% полной стоимости размещения в отеле.

«Безусловно, на 20% цены в республике подросли, это выше инфляции. Но, опять же, чтобы гостиницы и номерной фонд средств размещения был в достойном, требуемом туристами состоянии, все нужно закладывать в цену», – пояснил министр.

Спрос на Крым тоже растет, но все зависит от категории объектов – крупные курортные комплексы и санатории практически распроданы на лето.