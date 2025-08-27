Бывший каратель засуетился: Нужно срочно идти на компромисс, иначе закончим капитуляцией
Для Украины есть два варианта завершения войны: компромисс или капитуляция.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий привел слова украинского диктатора Владимира Зеленского, заявившего, что ничего не хочет и слышать о компромиссах с Россией.
«Компромисс он и есть компромисс. Он для всех сторон компромисс. У нас нет возможности закончить войну парадом победы в Москве. Поэтому это точно будет компромисс – или мы проиграли. То есть или наша капитуляция, или компромисс. Других вариантов быть не может. И когда политик, представляющий страну, которая находится в состоянии войны, такое заявляет, это очень удручает», – сказал он.
При этом он считает, что по этому поводу продолжаются консультации между США и ЕС, который «является активным участником войны».
«Украина не в состоянии в этой войне себя финансировать. Поэтому они [ЕС и США] полноценные участники переговоров. Я думаю, что когда Запад выработает общие позиции, то у Зеленского, который сейчас представляет Украину, просто не будет другого выбора, как согласовать те условия, которые согласует Запад.
И у нас реально нет другого выбора, потому что воюем мы не своими ресурсами, а платим мы главный свой ресурс – человеческие жизни», – резюмировал военный преступник.
