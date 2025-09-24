Бюджета на 26 год не хватит даже до конца весны – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
24.09.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 152
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Без дополнительных поступлений, заложенные в украинский бюджет на 2026 год деньги закончатся уже в мае.

Об этом на своём канале заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко и отпетая русофобка Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Напомню, что в 2025 году Верховная рада трижды пересматривала бюджет из-за катастрофы с недофинансированием ВСУ. Мы судорожно искали, где взять деньги.

И сейчас, когда мы закладываем 1,5% рост на следующий год, эти пересмотры не учитываются, поэтому это неадекватная сумма. Эти деньги закончатся уже в мае следующего года. И снова парламент будет вынужден искать миллиарды долларов, чтобы обеспечить сектор обороны», – жаловалась Геращенко.

«МВФ уже сделал прогноз, что потребности Украины вдвое выше, и дыра составляет до 65 миллиардов долларов.

С этим правительством мы летим в бетонную стену. И нет у них ответов на вопросы экономики. На социальные вопросы», – добавила укро-депутат.

