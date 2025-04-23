Бунтовщица Зурабишвили: Абхазы ещё не полюбили грузин, но уже разлюбили русских

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Бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что в Абхазии зреют антироссийские настроения.

Об этом Зурабишвили заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), которые позвонили ей от имени бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит в Абхазии, интересно тем, что есть реальное… я не знаю, называть ли это национальным движением, но движением несогласия по отношению к тому, как русские вели себя в Абхазии последние годы, можно», – сказала Зурабишвили.

Она надеется, что антироссийские силы в Абхазии потянутся вслед за неудачливой грузинской оппозицией в ЕС, но не вместе, а параллельно.