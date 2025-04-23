Бунтовщица Зурабишвили: Абхазы ещё не полюбили грузин, но уже разлюбили русских
Бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что в Абхазии зреют антироссийские настроения.
Об этом Зурабишвили заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), которые позвонили ей от имени бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«То, что происходит в Абхазии, интересно тем, что есть реальное… я не знаю, называть ли это национальным движением, но движением несогласия по отношению к тому, как русские вели себя в Абхазии последние годы, можно», – сказала Зурабишвили.
Она надеется, что антироссийские силы в Абхазии потянутся вслед за неудачливой грузинской оппозицией в ЕС, но не вместе, а параллельно.
«На мой взгляд, единственный вариант для будущего Абхазии, это Европа. Только общая интеграция в Европу может быть решением. Это должно пройти не путем прямых переговоров, потому что этот антагонизм еще присутствует. Даже если они больше не любят русских, это не значит, что они больше любят грузин. Нам придется это преодолеть.
Преодолеть можно только через общую перспективу. А общая перспектива – это Европа, которую русские очень хорошо знают», – сказала Зурабишвили.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: